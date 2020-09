Roma. La scuola riceve quasi 16 mila mascherine, ma la dirigente obbliga i bambini a portarle da casa: è rivolta tra i genitori (Di domenica 27 settembre 2020) “Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono essere dotati dalla famiglia di mascherina chirurgica monouso da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola”: così appare scritto nella circolare firmata dalla dirigente dell’Istituto Comprensivo Enzo Biagi di via Orrea, a Roma. Ma lo stesso Istituto aveva appena ricevuto ben 15.866 mascherine monouso, da utilizzare per il personale scolastico e per gli alunni, come previsto dal Ministero dell’Istruzione. E proprio il Ministero nei giorni scorsi ha inviato ai dirigenti scolastici una nota riepilogativa sul tema della distribuzione delle mascherine e su altri aspetti di carattere organizzativo e finanziario connessi alle attività per la ripresa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 settembre 2020) “Tutti gli alunni dellaprimaria e secondaria devono essere dotati dalla famiglia di mascherina chirurgica monouso da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della”: così appare scritto nella circolare firmata dalladell’Istituto Comprensivo Enzo Biagi di via Orrea, a. Ma lo stesso Istituto aveva appena ricevuto ben 15.866monouso, da utilizzare per il personale scolastico e per gli alunni, come previsto dal Ministero dell’Istruzione. E proprio il Ministero nei giorni scorsi ha inviato ai dirigenti scolastici una nota riepilogativa sul tema della distribuzione dellee su altri aspetti di carattere organizzativo e finanziario connessi alle attività per la ripresa ...

matteosalvinimi : Sanità, lavoro, scuola, cultura: in diretta da Formello (Roma) all’evento “ITACA20.20” per presentare idee e proget… - ItalyMFA : SG #Farnesina Amb. Belloni visita la Scuola Perfezionamento per Forze Polizia insieme al Vice DG Pubblica Sicurezza… - fanpage : Forza piccolo Sirio - CorriereCitta : Roma. La scuola riceve quasi 16 mila mascherine, ma la dirigente obbliga i bambini a portarle da casa: è rivolta tr… - questiongen : RT @Falcerossa: Studenti in piazza a Roma contro il Governo: “La scuola è un diritto” -