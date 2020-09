Roma-Juventus, Ronaldo: “Campionato più difficile dello scorso anno, ma vedo futuro roseo. Pirlo? Il suo impatto…” (Di domenica 27 settembre 2020) "Dopo essere andati in svantaggio sapevamo che la partita di oggi si sarebbe complicata, ma abbiamo conquistato un punto importante".Sono le parole di Cristiano Ronaldo che, al termine del big match dell'Olimpico contro la Roma, è intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" per analizzare il pari maturato questa sera contro i capitolini."Siamo all'inizio del campionato, con un allenatore nuovo. Ma vedo la squadra attiva, stiamo bene, vedo un futuro molto positivo. Credo che la Serie A si sia rinforzata bene, dall'Inter al Milan fino a noi. E' un campionato più difficile dell'anno scorso. Pirlo? E' molto presto ma vedo la squadra molto meglio, più contenta e che lavora sorridendo. Questo è molto ... Leggi su mediagol (Di domenica 27 settembre 2020) "Dopo essere andati in svantaggio sapevamo che la partita di oggi si sarebbe complicata, ma abbiamo conquistato un punto importante".Sono le parole di Cristianoche, al termine del big match dell'Olimpico contro la, è intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" per analizzare il pari maturato questa sera contro i capitolini."Siamo all'inizio del campionato, con un allenatore nuovo. Mala squadra attiva, stiamo bene,unmolto positivo. Credo che la Serie A si sia rinforzata bene, dall'Inter al Milan fino a noi. E' un campionato piùdell'? E' molto presto mala squadra molto meglio, più contenta e che lavora sorridendo. Questo è molto ...

juventusfc : KICK-OFF! SI COMINCIA! Un solo obiettivo, raggiungiamolo insieme! FORZA JUVE, #FINOALLAFINE! Live Match ????… - juventusfc : Un'ottima settimana di lavoro in vista di #RomaJuve ??? Le parole di Mister @Pirlo_official ???… - juventusfc : Quello che c'è da sapere su #RomaJuve è qui ?? - LucaLoPorto1 : RT @AliprandiJacopo: ??La Roma trova il suo primo punto in campionato contro la Juventus di Pirlo. All’Olimpio finisce 2 a 2. Punto guadag… - MDarto6 : RT @AliprandiJacopo: ??La Roma trova il suo primo punto in campionato contro la Juventus di Pirlo. All’Olimpio finisce 2 a 2. Punto guadag… -