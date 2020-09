Roma-Juventus | Pirlo lancia Morata dal primo minuto!

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 27 settembre 2020) Laha intenzione di confermarsi nella seconda partita del campionato di Serie A, i bianconeri sono reduci dal netto successo contro la Sampdoria. Adesso dovranno vedersela con un avversario ben più difficile, la. I giallorossi nell’ultimo match hanno pareggiato contro il Verona, ma successivamente è arrivata la sconfitta per il caso Diawara. Sorprese di formazione per Andrea, il tecnicodalminuto Alvaro, l’ultimo acquisto. La squadra in campo è molto offensiva con la presenza sia di Kulusevski che di Ramsey. Un 3-4-1-2 ma che può diventare anche un 4-4-2.(3-4-1-2) – Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, McKennie, Rabiot, Kulusevski; Ramsey; Ronaldo, ...