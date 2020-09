Roma-Juventus: i probabili undici di Andrea Pirlo (Di domenica 27 settembre 2020) Dopo la schiacciante vittoria per 3-0 contro la Sampdoria la Juventus si Andrea Pirlo è alla caccia del bis, per mantenere l’inerzia emotiva acquisita. Un obiettivo per nulla facile visto l’impegno ostico in trasferta contro la Roma. L’allenatore bianconero non ha dato indicazioni precise sulla formazione titolare, al contrario del collega giallorosso, ma per molti addetti lavori l’undici che scenderà in campo sarà sulla falsa riga di quello di domenica scorsa. Nonostante le convocazioni, in extremis, di Morata e Dybala quindi Pirlo riconfermerà la coppia Kulusevski–Ronaldo che ha sicuramente convinto nella prima uscita stagionale, con un gol a testa. Ma rimangono ancora un paio di dubbi da sciogliere, che verranno rivelati ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 27 settembre 2020) Dopo la schiacciante vittoria per 3-0 contro la Sampdoria lasiè alla caccia del bis, per mantenere l’inerzia emotiva acquisita. Un obiettivo per nulla facile visto l’impegno ostico in trasferta contro la. L’allenatore bianconero non ha dato indicazioni precise sulla formazione titolare, al contrario del collega giallorosso, ma per molti addetti lavori l’che scenderà in campo sarà sulla falsa riga di quello di domenica scorsa. Nonostante le convocazioni, in extremis, di Morata e Dybala quindiriconfermerà la coppia Kulusevski–Ronaldo che ha sicuramente convinto nella prima uscita stagionale, con un gol a testa. Ma rimangono ancora un paio di dubbi da sciogliere, che verranno rivelati ...

