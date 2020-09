Roma-Juventus | Fonseca | “Fiducia nella società | Dzeko motivato Caso-Diawara? Situazione difficile”

Leggi su mediagol

(Di domenica 27 settembre 2020) Finisce in pari il big match dell'Olimpico tra.Dividono la posta in palio giallorossi e bianconeri, affrontatisi questa sera nell'impianto sportivo capitolinosfida valida per la seconda giornata di Serie A. A decidere la gara, le doppiette di Veretout e di Ronaldo. Un risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico Paulo, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport"."Abbiamo fatto una buona partita. Non sono soddisfatto del risultato, ma abbiamo creato tante situazioni e abbiamo provato a vincerla. Io ho totale fiduciasocietà, il nuovo presidente è arrivato adesso e parliamo sempre. Stiamo lavorando sempre per trovare la soluzione migliore per la squadra. Non è questione di fiducia, ne ho nel lavoro che stiamo facendo ...