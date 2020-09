Roma-Juventus: Cristiano Ronaldo in gol di testa, che magia (VIDEO) (Di domenica 27 settembre 2020) Cristiano Ronaldo in gol e la Juve trova il pari. All’Olimpico di Roma è 2-2 al 69′ minuto grazie alla perla dell’attaccante portoghese. È impressionante l’elevazione di CR7 che da fermo salta più in alto di tutti riuscendo a rimanere in aria quel secondo in più per impattare il pallone di testa e battere Mirante su cross di Danilo. Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020)in gol e la Juve trova il pari. All’Olimpico diè 2-2 al 69′ minuto grazie alla perla dell’attaccante portoghese. È impressionante l’elevazione di CR7 che da fermo salta più in alto di tutti riuscendo a rimanere in aria quel secondo in più per impattare il pallone die battere Mirante su cross di Danilo.

