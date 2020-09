Roma-Juventus 2-2 | Pirlo | “Passo indietro ma un punto guadagnato”

Leggi su sportface

(Di domenica 27 settembre 2020) “Abbiamo giocato con due sistemi diversi controe Sampdoria. C’è stato un passorispetto alla prima partita ma siamo in costruzione. Queste partite sono delle prove per i vari giocatori e quello di oggi è unguadagnato”. Questa l’analisi dell’allenatore dellaAndreadopo il 2-2 contro laall’Olimpico. Una doppietta di Cristiano Ronaldo permette ad unain dieci uomini (espulso Rabiot) di raggiungere i giallorossi nel finale. “Abbiamo provato a mantenere la linea di centrocampo stretta per non far passare la palla ai trequartisti – ha spiegato il tecnico ai microfoni di Sky Sport – Sul fronte offensivo volevamo sfruttare l’uno contro uno in attacco. ...