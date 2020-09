Roma-Juventus 2-2, le pagelle di CalcioWeb: Vere’tout’campo, Cristiano Ronaldo immenso [FOTO] (Di domenica 27 settembre 2020) Roma-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – Bella partita nel posticipo tra Roma e Juventus, si sono affrontate due squadre che hanno dimostrato evidenti problemi dal punto di vista difensivo, meglio in attacco con la solita grande prestazione di Cristiano Ronaldo, troppi gol in contropiede falliti dai giallorossi. I padroni di casa passano in vantaggio con un rigore trasformato da Veretout, sempre dal dischetto il pareggio di Cristiano Ronaldo. Contropiede perfetto della Roma e proprio l’ex Fiorentina riparta in vantaggio i giallorossi. Nella ripresa Juventus in 10 per l’espulsione di Rabiot, ma ancora Cristiano Ronaldo ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 27 settembre 2020), ledi– Bella partita nel posticipo tra, si sono affrontate due squadre che hanno dimostrato evidenti problemi dal punto di vista difensivo, meglio in attacco con la solita grande prestazione di, troppi gol in contropiede falliti dai giallorossi. I padroni di casa passano in vantaggio con un rigore trasformato da Veretout, sempre dal dischetto il pareggio di. Contropiede perfetto dellae proprio l’ex Fiorentina riparta in vantaggio i giallorossi. Nella ripresain 10 per l’espulsione di Rabiot, ma ancora...

juventusfc : KICK-OFF! SI COMINCIA! Un solo obiettivo, raggiungiamolo insieme! FORZA JUVE, #FINOALLAFINE! Live Match ????… - juventusfc : Un'ottima settimana di lavoro in vista di #RomaJuve ??? Le parole di Mister @Pirlo_official ???… - juventusfc : Quello che c'è da sapere su #RomaJuve è qui ?? - GiorgioMantelli : RT @Bett_Calcaterra: Ottimo punto in 10 in casa di una buona #Roma. #Juventus #RomaJuventus - ZonaGiallorossa : Fine partita | Roma 2-2 Juventus ? #RomaJuventus #ZonaGiallorossa -