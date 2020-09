Roma, cluster Covid in Tribunale. Galletti: ‘Chi viola le regole sarà sanzionato’ (Di domenica 27 settembre 2020) Sono due gli avvocati Romani che – nonostante l’esito positivo del tampone al Covid-19 – si sarebbero recati ugualmente in Tribunale. Così commenta la vicenda il Presidente degli Avvocati di Roma, Antonino Galletti. “Se i fatti saranno confermati, interverranno con immediatezza i nostri organi di disciplina interni, ma vogliamo anche evidenziare il massimo impegno dell’avvocatura Romana per garantire la prosecuzione delle attività giudiziarie, osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni e le precauzioni contro la pandemia”. Il Presidente Galletti rivendica con orgoglio che l’Ordine forense capitolino è stato il primo a realizzare, senza oneri per la collettività, campagne di screening e di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 settembre 2020) Sono due gli avvocatini che – nonostante l’esito positivo del tampone al-19 – si sarebbero recati ugualmente in. Così commenta la vicenda il Presidente degli Avvocati di, Antonino. “Se i fatti saranno confermati, interverranno con immediatezza i nostri organi di disciplina interni, ma vogliamo anche evidenziare il massimo impegno dell’avvocaturana per garantire la prosecuzione delle attività giudiziarie, osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni e le precauzioni contro la pandemia”. Il Presidenterivendica con orgoglio che l’Ordine forense capitolino è stato il primo a realizzare, senza oneri per la collettività, campagne di screening e di ...

Correre ai ripari, dopo che due avvocati positivi al Covid hanno vagato beatamente per il Tribunale, si annuncia complesso. Si valuta un nuovo stop ad alcuni processi e l’istituzione di altri spazi, c ...

"Coronavirus, oggi nel Lazio 129 casi e due decessi"

Nella Asl Roma 4 sono 11 i casi nelle ultime 24h e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Rieti si registrano sei i casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Nel ...

