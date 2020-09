Roma, Borja Mayoral sempre più vicino ai giallorossi: la trattativa con il Real Madrid è in dirittura d'arrivo (Di domenica 27 settembre 2020) I giallorossi hanno ormai in pugno l'attaccante classe 1997: trattativa in dirittura d'arrivo, si trasferirà in prestito con diritto di riscatto. Leggi su 90min (Di domenica 27 settembre 2020) Ihanno ormai in pugno l'attaccante classe 1997:ind', si trasferirà in prestito con diritto di riscatto.

DiMarzio : #ASRoma su Borja Mayoral: trattativa in corso col #RealMadrid - DiMarzio : #Roma, Borja #Mayoral ha detto sì: ora si cerca l'intesa col #RealMadrid - sportli26181512 : Roma, Borja Mayoral si avvicina: le cifre: Borja Mayoral vicino alla Roma: secondo... - MarcoVioli3 : Roma-Borja Mayoral, trattativa in via di definizione: arriverà in prestito con diritto di riscatto - AhernandezS89 : RT @DiMarzio: #Roma, il punto sulla trattativa per #BorjaMayoral -