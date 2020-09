Roma Attività antispaccio della Polizia | 17 arresti

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 settembre 2020) Droga, attività: 17. Sequestri 1,3 kg. tra eroina, cocaina, hashish, marijuana, shaboo, metanfetamine. L’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacentidi Stato nella Capitale ha portato all’arresto di 17 persone oltre al sequestro di circa 1,3 kg. tra eroina, cocaina, hashish, marijuana, shaboo, metanfetamine, sostanze da taglio oltre a 5 piante di marijuana e circa 7.500 Euro in contanti. In zona Fidene-Serpentara gli uomini del commissariato Celio hanno arrestato, due uomini, entrambini. I poliziotti, dopo svariate indagini, hanno appurato l’attività illecita dei due che, piazzandosi in parcheggi di fortuna, rifornivano gli assuntori di zona. Colti in flagranza dagli agenti ...