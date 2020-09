Roland Garros, Sinner, Travaglia e Cecchinato al secondo turno (Di domenica 27 settembre 2020) Roland Garros, i risultati di domenica 27 settembre 2020: tre italiani al secondo turno. Fuori solo Seppi. PARIGI (FRANCIA) – Roland Garros, i risultati di domenica 27 settembre 2020. E’ stata una prima giornata importante per i colori italiani a Parigi. In attesa di Matteo Berrettini, sono tre italiani su quattro ad aver ottenuto il pass per il secondo turno. Tra gli altri nessuna particolare sorpresa. Grande curiosità per Andy Murray che è stato eliminato al primo turno dallo svizzero Wawrinka. Roland Garros, tre italiani al secondo turno E’ stato una prima giornata molto fruttuosa per i colori azzurri. Bisogna dire che ... Leggi su newsmondo (Di domenica 27 settembre 2020), i risultati di domenica 27 settembre 2020: tre italiani al. Fuori solo Seppi. PARIGI (FRANCIA) –, i risultati di domenica 27 settembre 2020. E’ stata una prima giornata importante per i colori italiani a Parigi. In attesa di Matteo Berrettini, sono tre italiani su quattro ad aver ottenuto il pass per il. Tra gli altri nessuna particolare sorpresa. Grande curiosità per Andy Murray che è stato eliminato al primodallo svizzero Wawrinka., tre italiani alE’ stato una prima giornata molto fruttuosa per i colori azzurri. Bisogna dire che ...

SuperTennisTv : Prima vittoria in carriera al Roland Garros per @janniksin , che sconfigge al primo turno #Goffin 7-5 6-0 6-3.… - Eurosport_IT : Dopo Sinner, avanti anche Travaglia! ???? Diventano due gli azzurri al secondo turno del Roland Garros! 6-3 6-4 6-4… - WeAreTennisITA : ?? Al via il Roland Garros, con 7 italiani in campo ?? Inaugura il programma del Centrale la sfida Sinner vs Goffin.… - SuperTennisTv : I risultati del 1 turno: Cecchinato ?? De Minaur 7-6 6-4 6-0 Travaglia ?? Andujar 6-3 6-4 6-4 Sinner ?? Goffin 7-5 6… - GlobalShowGSRa1 : #Tennis - #RolandGarros: Vincono #Sinner, #Travaglia e #Cecchinato -