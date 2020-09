Roland Garros: esordio vincente per Sinner e Cecchinato, fuori Seppi (Di domenica 27 settembre 2020) Prima giornata del Roland Garros. Bene gli italiani, con gli esordi vincenti di Sinner, Cecchinato e Travaglia. Wawrimka batte Murray Oggi è cominciato a Parigi il Roland Garros, che per quest’anno si gioca tra settembre e ottobre invece che a maggio. Sarà il terzo ed ultimo Slam dell’anno, dato che Wimbledon è stato cancellato. Grande favorito naturalmente Nadal, vincitore di 12 edizioni. Le condizioni diverse rispetto al solito però potrebbero favorire i suoi avversari, su tutti Thiem e Djokovic, gli unici che possono batterlo su questi campi. Quest’oggi sono scesi in campo anche quattro italiani, ovvero Sinner, Cecchinato, Travaglia e Seppi. L’altoatesino ha raccolto una grande ... Leggi su zon (Di domenica 27 settembre 2020) Prima giornata del. Bene gli italiani, con gli esordi vincenti die Travaglia. Wawrimka batte Murray Oggi è cominciato a Parigi il, che per quest’anno si gioca tra settembre e ottobre invece che a maggio. Sarà il terzo ed ultimo Slam dell’anno, dato che Wimbledon è stato cancellato. Grande favorito naturalmente Nadal, vincitore di 12 edizioni. Le condizioni diverse rispetto al solito però potrebbero favorire i suoi avversari, su tutti Thiem e Djokovic, gli unici che possono batterlo su questi campi. Quest’oggi sono scesi in campo anche quattro italiani, ovvero, Travaglia e. L’altoatesino ha raccolto una grande ...

Eurosport_IT : Dopo Sinner, avanti anche Travaglia! ???? Diventano due gli azzurri al secondo turno del Roland Garros! 6-3 6-4 6-4… - WeAreTennisITA : ?? Al via il Roland Garros, con 7 italiani in campo ?? Inaugura il programma del Centrale la sfida Sinner vs Goffin.… - Eurosport_IT : Oggi inizia il Roland Garros, dieci anni fa Francesca Schiavone trionfava a Parigi? #EurosportTENNIS |… - SilvioSalimbene : Roland Garros: esordio vincente per Sinner e Cecchinato, fuori Seppi - TennisWorldit : Roland Garros - Wawrinka 'si allena' con Murray. Ok anche Halep e Azarenka -