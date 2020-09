Roland Garros | clamorosa scelta di Azarenka | troppo freddo | lascia il campo FOTO

Leggi su sportface

(Di domenica 27 settembre 2020) Victoriaha comunicato una decisioneal giudice di sedia, nel corso del match che la vedeva opposta a Danka Kovinic, al primo turno del2020. La giocatrice bielorussa ha scelto dire momentaneamente il, a causa di condizioni meteorologiche avverse che non le consentivano di esprimersi al meglio. Le gelide temperature parigine (sotto i 10 gradi) non hanno permesso un naturale svolgimento degli eventi e, sebbene sopra 2-1 nel primo set, ha deciso di abbandonare lo scenario francese: si attendono considerazioni in merito degli organizzatori. ORE 12:10 – Dopo un’ora le giocatrici tornano inper il riscaldamento