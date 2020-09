Riverdale | KJ Apa e Camila Mendes mostrano come si baciano sul set per evitare il CoronaVirus

(Di domenica 27 settembre 2020) Baci a prova disul set didimostrato da KJ Apa esu Instagram, che nella serie interpretano Archie Andrews e Veronica Lodge. I due al momento sono impegnati con le riprese della quinta stagione che – a causa della pandemia – aveva subìto uno stop. Nelle nuove puntate non mancheranno quindi i baci fra Archie e Veronica e gli sceneggiatori del teen drama, da sempre attenti alle norme anti-contagio, hanno escogitato un trucco per ovviare al problema: collutorio disinfettante che, teoricamente, dovrebbe igienizzare la bocca e le labbra. Il video della preparazione al bacio è stato condiviso su Instagram da KJ Apa con tanto di commento “La nostra nuova routine è sciacquarci la bocca prima di ogni ciak“. Nella clip si ...

Da qualche settimana, gli attori di Riverdale sono tornati sul set in Canada per ricominciare le riprese della quarta stagione e iniziare quelle della quinta. Andare a lavorare in questo momento in cu ...