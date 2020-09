Ritrovato il corpo dell’eroe Aurelio Visalli: aveva salvato due ragazzi. FdI: “Merita la medaglia d’oro” (Di domenica 27 settembre 2020) Era partito con una squadra di tre persone da terra ieri pomeriggio per salvare con salvagenti anulari e cime i due ragazzi che, nonostante il mare in tempesta, avevano deciso di tuffarsi nella zona di Tono. Aurelio Visalli, 40 anni, secondo capo presso la Capitaneria di Porto è stato inghiottito dopo poco dalle onde, ancora prima che le motovedette potessero arrivare e quando i due da soccorrere erano ormai in salvo. E’ stato avvistato alle 8 di questa mattina il suo corpo di Aurelio Visalli, recuperato poi da un mezzo navale della Guardia Costiera questa mattina, davanti il litorale di Milazzo. Agli affetti del Sottufficiale la Guardia Costiera ha dedicato il post su Twitter: “Il Comandante Generale e i colleghi tutti sistringono in un ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 27 settembre 2020) Era partito con una squadra di tre persone da terra ieri pomeriggio per salvare con salvagenti anulari e cime i dueche, nonostante il mare in tempesta,no deciso di tuffarsi nella zona di Tono., 40 anni, secondo capo presso la Capitaneria di Porto è stato inghiottito dopo poco dalle onde, ancora prima che le motovedette potessero arrivare e quando i due da soccorrere erano ormai in salvo. E’ stato avvistato alle 8 di questa mattina il suodi, recuperato poi da un mezzo navale della Guardia Costiera questa mattina, davanti il litorale di Milazzo. Agli affetti del Sottufficiale la Guardia Costiera ha dedicato il post su Twitter: “Il Comandante Generale e i colleghi tutti sistringono in un ...

guardiacostiera : Un mezzo navale della #GuardiaCostiera ha ritrovato questa mattina, davanti il litorale di #Milazzo, il corpo senza… - luigidimaio : Ci lascia da eroe. È una giornata triste per tutti noi. È stato ritrovato il corpo del sottufficiale Aurelio Visall… - repubblica : Milazzo, ritrovato il corpo del sottufficiale annegato per salvare un ragazzo [di FABRIZIO BERTE'] [aggiornamento d…

