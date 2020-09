Rita Dalla Chiesa: il ricordo del padre Carlo Alberto a 100 anni dalla sua nascita (Di domenica 27 settembre 2020) Tra gli ospiti della puntata odierna di Domenica In figura Rita dalla Chiesa. In occasione del centenario della nascita del padre, la giornalista ha voluto raggiungere lo studio di Mara Venier per presentare il nuovo libro a lui dedicato: Il mio valzer con papà. “Sfido chiunque a non avere un papà così“, le sue parole. Un libro dedicato alla figura paterna S’intitola Il mio valzer con papà il nuovo libro di Rita dalla Chiesa. La giornalista, ospite di Mara Venier a Domenica In, ha voluto presentarlo al pubblico in occasione del centenario della nascita del padre. Il 27 settembre 1920 nasceva infatti il generale Carlo ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 27 settembre 2020) Tra gli ospiti della puntata odierna di Domenica In figura. In occasione del centenario delladel, la giornalista ha voluto raggiungere lo studio di Mara Venier per presentare il nuovo libro a lui dedicato: Il mio valzer con papà. “Sfido chiunque a non avere un papà così“, le sue parole. Un libro dedicato alla figura paterna S’intitola Il mio valzer con papà il nuovo libro di. La giornalista, ospite di Mara Venier a Domenica In, ha voluto presentarlo al pubblico in occasione del centenario delladel. Il 27 settembre 1920 nasceva infatti il generale...

