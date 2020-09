Risultati Serie C, 1ª giornata: si giocano tredici partite (Di domenica 27 settembre 2020) Risultati Serie C – Inizia il campionato di Serie C. Si scende in campo per la prima giornata, dopo lo sciopero annunciato dall’AIC e poi scongiurato. Tante anche quest’anno le squadre importanti coinvolte nei tre gironi di Lega Pro: dal Modena alla Triestina, dal Perugia al Bari, dal Catania al Catanzaro. Gare spalmate su diversi giorni e diversi orari. Di seguito il programma completo e le classifiche. GIRONE A Sabato 26 settembre ore 20,45 Lecco-Giana Erminio 1-0 Domenica 27 settembre ore 15 AlbinoLeffe-Livorno 0-0 Carrarese-Pro Patria 0-0 Olbia-Pontedera 0-0 Piacenza-Grosseto 0-0 Pistoiese-Alessandria 0-0 ore 17,30 Lucchese-Pergolettese Pro Vercelli-Novara Renate-Como Lunedì 28 settembre ore 20,45 Juventus U23-Pro Sesto LA CLASSIFICA LECCO 3 ALBINOLEFFE 0 ALESSANDRIA 0 CARRARESE 0 COMO ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 27 settembre 2020)C – Inizia il campionato diC. Si scende in campo per la prima, dopo lo sciopero annunciato dall’AIC e poi scongiurato. Tante anche quest’anno le squadre importanti coinvolte nei tre gironi di Lega Pro: dal Modena alla Triestina, dal Perugia al Bari, dal Catania al Catanzaro. Gare spalmate su diversi giorni e diversi orari. Di seguito il programma completo e le classifiche. GIRONE A Sabato 26 settembre ore 20,45 Lecco-Giana Erminio 1-0 Domenica 27 settembre ore 15 AlbinoLeffe-Livorno 0-0 Carrarese-Pro Patria 0-0 Olbia-Pontedera 0-0 Piacenza-Grosseto 0-0 Pistoiese-Alessandria 0-0 ore 17,30 Lucchese-Pergolettese Pro Vercelli-Novara Renate-Como Lunedì 28 settembre ore 20,45 Juventus U23-Pro Sesto LA CLASSIFICA LECCO 3 ALBINOLEFFE 0 ALESSANDRIA 0 CARRARESE 0 COMO ...

