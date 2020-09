Rimborsi pagamenti con carte o app da dicembre | ecco la novità

Leggi su termometropolitico

(Di domenica 27 settembre 2020)cono app dala novità Interessanti novità in arrivo per coloro che preferiscono pagare attraverso l’uso dei più moderni mezzi, al posto del denaro contante. A partire dal primodel 2020, secondo quanto previsto dal decreto Agosto recentemente varato, chi si servirà delle app per smarphone o delleper pagare gli acquisti, potrà contare su un rimborsoo cashback. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più su cosa cambia tra garanzia italiana e garanzia europea, in materia di acquisto di prodotti, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News Come accennato sopra, si tratta di una novità che tra qualche ...