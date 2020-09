Renzi esulta, “Conte ha detto basta a quota 100, un passo avanti. Ora il Mes” (Di domenica 27 settembre 2020) Il leader di Italia Viva Matteo Renzi esulta per l’abolizione di quota 100: “Si cambia pagina”. Poi rilancia: “Ora il Mes”. Con un video condiviso sul proprio profilo Twitter, il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha parlato dell’abolizione di quota 100 annunciata dal premier Giuseppe Conte, che nello specifico ha fatto sapere che il rinnovo non è all’ordine del giorno. Matteo Renzi, “Con abolizione di quota 100 si volta pagina” Matteo Renzi è evidentemente soddisfatto per quello che considera come un passo in avanti da parte del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Ieri Conte ha detto una cosa importantissima, ha ... Leggi su newsmondo (Di domenica 27 settembre 2020) Il leader di Italia Viva Matteoper l’abolizione di100: “Si cambia pagina”. Poi rilancia: “Ora il Mes”. Con un video condiviso sul proprio profilo Twitter, il leader di Italia Viva Matteoha parlato dell’abolizione di100 annunciata dal premier Giuseppe Conte, che nello specifico ha fatto sapere che il rinnovo non è all’ordine del giorno. Matteo, “Con abolizione di100 si volta pagina” Matteoè evidentemente soddisfatto per quello che considera come uninda parte del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Ieri Conte hauna cosa importantissima, ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Renzi esulta Renzi esulta, "Conte ha detto basta a quota 100, un passo avanti. Ora il Mes" News Mondo Quota 100 addio. Dopo l’annuncio di Conte, quali opzioni per le pensioni dal 2022?

Pensioni, quota 100 non verrà rinnovata. Conte annuncia il superamento della riforma fortemente voluta da Salvini. Il presidente del consiglio Giusepe Conte assicura che Quota 100 verrà archiviata. Er ...

Pensioni, Conte lacrime e sangue. Abbraccia la Fornero: meglio disfarsi di quota 100

Giuseppe Conte si piega definitivamente a un altro diktat del Pd: quello sulle pensioni con l’abolizione di Quota 100. “È un progetto triennale ed era un progetto di riforma che suppliva a un disagio ...

