Reddito di cittadinanza, tagli alla ricarica sospesi: partiranno da ottobre (Di domenica 27 settembre 2020) Non ci sarà alcun taglio al Reddito di cittadinanza che non verrà speso per intero. Almeno per il momento. Il taglio sarebbe dovuto partire a settembre ma l'Inps ha comunicato di aver fatto un errore... Leggi su feedpress.me (Di domenica 27 settembre 2020) Non ci sarà alcuno aldiche non verrà speso per intero. Almeno per il momento. Ilo sarebbe dovuto partire a settembre ma l'Inps ha comunicato di aver fatto un errore...

AnnalisaChirico : Poiché eccelle nel proprio ruolo, Pasquale Tridico, padre del reddito di cittadinanza all’italiana e presidente Inp… - gennaromigliore : Finalmente si fa chiarezza su un vero spreco di stato come #Quota100. Bene non rinnovarla. Ora si riveda anche il r… - fanpage : Ultim'ora Il Premier Conte elimina Quota 100 e annuncia la riforma del reddito di cittadinanza - Honus888 : RT @lucianocapone: Sul Corriere @GoffredoB e @federicofubini ricordano una cosa detta ma mai abbastanza. Il Reddito di cittadinanza non sol… - uolller : RT @lucianocapone: Sul Corriere @GoffredoB e @federicofubini ricordano una cosa detta ma mai abbastanza. Il Reddito di cittadinanza non sol… -