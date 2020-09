Reddito di cittadinanza, 400mila famiglie non lo avranno a ottobre (Di domenica 27 settembre 2020) Si tratta dei precettori del Reddito di cittadinanza che avevano ottenuto il beneficio con effetto immediato. Ora dovranno attendere 30 giorni, il tempo necessario per veder riattivare la card. Il mese di ottobre non sarà facile per un gran numero di famiglie in Italia. Stiamo parlando di oltre 400mila nuclei familiari, che non potranno godere … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 27 settembre 2020) Si tratta dei precettori deldiche avevano ottenuto il beneficio con effetto immediato. Ora dovranno attendere 30 giorni, il tempo necessario per veder riattivare la card. Il mese dinon sarà facile per un gran numero diin Italia. Stiamo parlando di oltrenuclei familiari, che non potranno godere … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

AnnalisaChirico : Poiché eccelle nel proprio ruolo, Pasquale Tridico, padre del reddito di cittadinanza all’italiana e presidente Inp… - gennaromigliore : Finalmente si fa chiarezza su un vero spreco di stato come #Quota100. Bene non rinnovarla. Ora si riveda anche il r… - fanpage : Ultim'ora Il Premier Conte elimina Quota 100 e annuncia la riforma del reddito di cittadinanza - NicolaTenerelli : Abbiamo capito: il reddito di cittadinanza deve essere sostituito dal lavoro di cittadinanza, con pene severe per i… - GabrieleMarroni : RT @AMAS66086910: Reddito di cittadinanza . Ora non puoi più toglierlo. Spesi già 9 miliardi senza creare 1 posto di lavoro. -