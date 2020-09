Recovery Fund, l’allarme di Zafarana (comandante Gdf): “Alto rischio di infiltrazioni della criminalità economica” (Di domenica 27 settembre 2020) L’intervista di Giuseppe Zafarana a ‘Il Sole 24 Ore’: “Il Recovery Fund è una occasione storica. Siamo ad una vera svolta”. ROMA – Nell’intervista a Il Sole 24 Ore il comandante della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana, ha parlato del Recovery Fund: “I fondi europei sono una occasione storica e siamo ad una vera svolta, di cui deve essere consapevole l’intero Paese. Ma è altrettanto vero che il rischio di infiltrazioni della criminalità economica è molto grande e come Gdf siamo chiamati ad una responsabilità di rilevanza eccezionale“. Zafarana: “Grande responsabilità per ... Leggi su newsmondo (Di domenica 27 settembre 2020) L’intervista di Giuseppea ‘Il Sole 24 Ore’: “Ilè una occasione storica. Siamo ad una vera svolta”. ROMA – Nell’intervista a Il Sole 24 Ore ilGuardia di Finanza, Giuseppe, ha parlato del: “I fondi europei sono una occasione storica e siamo ad una vera svolta, di cui deve essere consapevole l’intero Paese. Ma è altrettanto vero che ildicriminalità economica è molto grande e come Gdf siamo chiamati ad una responsabilità di rilevanza eccezionale“.: “Grande responsabilità per ...

