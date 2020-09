Recovery fund, il comandante della Gdf: c'è rischio infiltrazioni della criminalità (Di domenica 27 settembre 2020) 'I fondi europei in arrivo sono una occasione storica. Ma il rischio d'infiltrazioni della criminalità economica è grande'. Lo ha detto il comandante generale della Gdf Giuseppe Zafarana. La manovra ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 27 settembre 2020) 'I fondi europei in arrivo sono una occasione storica. Ma ild'; economica; grande'. Lo ha detto ilgeneraleGdf Giuseppe Zafarana. La manovra ...

"I fondi europei in arrivo sono un'occasione storica. Ma il rischio d'infiltrazioni della criminalità economica è grande". Così in una intervista al Sole 24 Ore il comandante generale della Guardia di ...

Mes,Bonaccini: basta rinvii, come si fa a rinunciarci?

"Ho il massimo rispetto per le fibrillazioni di tutti, ma come si fa a rinunciare a 36 miliardi di euro aggiuntivi al Recovery Fund?". Lo afferma il governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ...

"Ho il massimo rispetto per le fibrillazioni di tutti, ma come si fa a rinunciare a 36 miliardi di euro aggiuntivi al Recovery Fund?". Lo afferma il governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ...