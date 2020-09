Reazione a Catena 27 settembre 2020: Le Ricongiunte vincono 66mila euro (video) (Di domenica 27 settembre 2020) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 27 settembre 2020. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi campionesse Le Ricongiunte, che ieri avevano sconfitto i Tre alla Seconda. Si tratta di tre ragazze di Palermo, ammiratrici degli ex-campioni che hanno battuto. Le Ricongiunte – Rita, Giulia e Donata -, al loro secondo tentativo sono riuscite ancora ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena, che stasera, dopo un solo dimezzamento, valeva ben 66.000 euro. Wow! Il loro montepremi totale sale così a 69.532 euro. Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 27 settembre 2020) Ildell’Ultimadidi stasera, 27. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi campionesse Le, che ieri avevano sconfitto i Tre alla Seconda. Si tratta di tre ragazze di Palermo, ammiratrici degli ex-campioni che hanno battuto. Le– Rita, Giulia e Donata -, al loro secondo tentativo sono riuscite ancora ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima, che stasera, dopo un solo dimezzamento, valeva ben 66.000. Wow! Il loro montepremi totale sale così a 69.532. Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al ...

