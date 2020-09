Quattro Giornate | da Ponticelli la scintilla della Liberazione

(Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – E’ la notte tra il 27 e il 28 settembre del 1943 quando Radio Londra lancia la notizia di una rivolta operaia nel “sobborgo di– Napoli”. La voce dello speaker è tentennante, ancora probabilmente scossa dalle tensioniguerra, dal Regno Unito non si può di certo neanche immaginare che nel neonato quartiere napoletano, appena accorpato alla città partenopea come volere del regime fascista, si sta per scrivere una pagina indelebile di storia,nostra storia., quella sera, sta per diventare il primo quartiere d’Europa a ribellarsi – autonomamente – all’oppressione nazifascista. Stanno così per iniziare le “di ...

scafuri_ant : Le quattro giornate di Napoli non invecchiano | il manifesto - fabiovenni : RT @DarioBallini: NAPULE È FEMMENIELL Il racconto di Antonio Moretti, partigiano napoletano, su le Quattro giornate di #Napoli iniziate i… - acerracido : RT @AnnaMariaDeFalc: Buongiorno da #Napoli e le sue 'Quattro giornate' Orgogliosa di te. #27settembre - TOSADORIDANIELA : RT @AnnaMariaDeFalc: Buongiorno da #Napoli e le sue 'Quattro giornate' Orgogliosa di te. #27settembre - non_rompere_i : RT @DarioBallini: NAPULE È FEMMENIELL Il racconto di Antonio Moretti, partigiano napoletano, su le Quattro giornate di #Napoli iniziate i… -

Ultime Notizie dalla rete : Quattro Giornate

A ottobre torna per quattro giornate YogaFestival, l’evento più seguito d’Italia, con due we di pratiche, da casa oppure in presenza allo SuperstudioPiù.Il tema dell’edizione è il Tempo Reale, e come tale ha raccolto l’esperienza del lockdown come opportunità per produrre e veicolare nuove modalità di fare spettacolo e nuovi significati. Da numerose r ...