Puglia, allerta temporali dal pomeriggio: codice arancione per tarantino, Salento e foggiano Maltempo: protezione civile, previsioni meteo (Di domenica 27 settembre 2020) Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Il primo con validità dalle 14 per dieci ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale e meridionale, con quantitativicumulati generalmente moderati. Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Puglia, con quantitativicumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema nell’immagine di home page, fonte protezione civile della Puglia. Il secondo: con validità dalla prossima mezzanotte per dieci ore. Si prevedono “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di ... Leggi su noinotizie (Di domenica 27 settembre 2020) Il dipartimento dellaha emesso per ladue messaggi di. Il primo con validità dalle 14 per dieci ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sullasettentrionale e meridionale, con quantitativicumulati generalmente moderati. Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della, con quantitativicumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema nell’immagine di home page, fontedella. Il secondo: con validità dalla prossima mezzanotte per dieci ore. Si prevedono “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di ...

DPCgov : ???? Ancora piogge e venti fino a burrasca forte. ????#AllertaARANCIONE sabato #27settembre in Basilicata Calabria Ca… - NoiNotizie : Temporali nella notte: codice arancione per alcune zone del Salento. #Puglia #meteo, #maltempo: protezione civile,… - TaBuonaSera : ???? Allerta meteo in tutta la #Puglia #allertameteo #meteo - RednewsGargano : Dalla Regione Puglia l’Allerta Meteo per il 27 e 28 settembre 2020. @RegionePuglia @DPCgov - lanotiziaweb : Allerta meteo in tutta la Puglia fino a domani 28 settembre -