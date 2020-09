Prosegue il maltempo in Campania: frana costone nel Napoletano, nessun ferito (Di domenica 27 settembre 2020) Il maltempo continua a fare danni in Campania. Un costone roccioso è crollato questa mattina nel comune di Monte di Procida (Napoli), in localita’ Acquamorta, nei pressi di un’area di parcheggio al momento semivuota. I detriti non hanno provocato danni ne’ feriti. A causare il cedimento le abbondanti piogge che stanno investendo la Campania nelle ultime ore. Per oggi è in vigore l’allerta meteo arancione, che la Protezione civile campana ha prorogato anche a domani.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 27 settembre 2020) Ilcontinua a fare danni in. Unroccioso è crollato questa mattina nel comune di Monte di Procida (Napoli), in localita’ Acquamorta, nei pressi di un’area di parcheggio al momento semivuota. I detriti non hanno provocato danni ne’ feriti. A causare il cedimento le abbondanti piogge che stanno investendo lanelle ultime ore. Per oggi è in vigore l’allerta meteo arancione, che la Protezione civile campana ha prorogato anche a domani.L'articolo Meteo Web.

