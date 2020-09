Previsioni Meteo, confermata nuova forte ondata di maltempo nel weekend 3-4 ottobre (Di domenica 27 settembre 2020) Previsioni Meteo – Anche in base alle indagini odierne sulla tendenza nel medio-lungo periodo, rileviamo una prossima ondata di maltempo più significativa, dopo quella che segnerà questo fine settimana, in prossimità dell’ altro weekend, il primo di ottobre. Nel frattempo ci sarebbe un moderato recupero della pressione dopo lunedì 28, con ancora qualche pioggia sparsa sulle regioni tirreniche e localmente verso quelle appenniniche relative, nel corso della prima parte della settimana, ma si tratterebbe di fenomeni via via più deboli e irregolari, frutto di flebili infiltrazioni umide da Ovest, ma in un contesto barico senza dubbio meno depressionario e con maggiori schiarite in via generale. Invece, con l’avvento del nuovo ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 27 settembre 2020)– Anche in base alle indagini odierne sulla tendenza nel medio-lungo periodo, rileviamo una prossimadipiù significativa, dopo quella che segnerà questo fine settimana, in prossimità dell’ altro, il primo di. Nel frattempo ci sarebbe un moderato recupero della pressione dopo lunedì 28, con ancora qualche pioggia sparsa sulle regioni tirreniche e localmente verso quelle appenniniche relative, nel corso della prima parte della settimana, ma si tratterebbe di fenomeni via via più deboli e irregolari, frutto di flebili infiltrazioni umide da Ovest, ma in un contesto barico senza dubbio meno depressionario e con maggiori schiarite in via generale. Invece, con l’avvento del nuovo ...

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni Meteo Meteo: PROSSIMA SETTIMANA, Lunedì ancora PIOGGE BATTENTI, ma poi MIGLIORA Temporaneamente. Ecco la PREVISIONE iLMeteo.it Meteo Iglesias: forte maltempo domenica, maltempo lunedì, discreto martedì

Previsioni meteo Iglesias, domenica, 27 settembre: Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. , sono previsti 69.4mm di pioggia ...

Meteo ISERNIA: oggi e domani pioggia, Martedì 29 sereno

Isernia, previsioni meteo per il 27/09/2020. Giornata caratterizzata da pioggia, temperatura minima di 11°C e massima di 16°C ...

