Premier League, il West Ham travolge il Wolverhampton: poker e doppietta di Bowen (Di domenica 27 settembre 2020) Si chiude con un rocambolesco 4-0 la domenica calcistica in Premier League. Il West Ham in casa ha travolto con un poker il Wolverhampton. Al 17′ gli Hammers sono passati in vantaggio con Bowen che ha poi raddoppiato nella ripresa. Poi un autogol di Jimenez e il 4-0 finale di Haller che regala al West Ham la prima vittoria stagionale. Yep, FOUR! WHAT a performance from the lads #WHUWOL — West Ham United (@WestHam) September 27, 2020 Foto: twitter West Ham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

