Premier League 2020/2021: un gol di Bamford nel finale regala i tre punti al Leeds, Sheffield United ko (Di domenica 27 settembre 2020) Seconda vittoria consecutiva per il Leeds di Marcelo Bielsa, che dà continuità ai tre punti ottenuti contro il Fulham e, nel match valido per la terza giornata di Premier League 2020/2021 batte di misura lo Sheffield United. Il gol che decide la gara arriva all’88’ e porta la firma di Bamford, già al terzo centro stagionale, che regala tre punti fondamentali ai suoi e lascia le blades in fondo alla classifica a zero punti. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Seconda vittoria consecutiva per ildi Marcelo Bielsa, che dà continuità ai treottenuti contro il Fulham e, nel match valido per la terza giornata dibatte di misura lo. Il gol che decide la gara arriva all’88’ e porta la firma di, già al terzo centro stagionale, chetrefondamentali ai suoi e lascia le blades in fondo alla classifica a zero. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH

