Premier League 2020/2021, Lucas Moura illude il Tottenham: il Newcastle pareggia nel recupero (Di domenica 27 settembre 2020) Un gol di Lucas Moura al 25′ illude il Tottenham. La squadra di Mourinho, in vantaggio per più di un’ora di gioco, perde di lucidità nel finale e si fa recuperare da un rigore nel recupero dal Newcastle sull’1-1 nel match valido per la terza giornata di Premier League 2020/2021. La formazione di Josè Mourinho non riesce a trovare continuità e la seconda vittoria consecutiva dopo il 2-0 inflitto al Southampton nel precedente turno di campionato. Ha aperto le marcature, come detto, un gol al 24′ di Lucas Moura che si è fatto trovare pronto in area sul secondo palo sugli sviluppi di un cross dalla corsia opposta di Harry Kane. Ma ... Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Un gol dial 25′il. La squadra di Mourinho, in vantaggio per più di un’ora di gioco, perde di lucidità nel finale e si fa recuperare da un rigore neldalsull’1-1 nel match valido per la terza giornata di. La formazione di Josè Mourinho non riesce a trovare continuità e la seconda vittoria consecutiva dopo il 2-0 inflitto al Southampton nel precedente turno di campionato. Ha aperto le marcature, come detto, un gol al 24′ diche si è fatto trovare pronto in area sul secondo palo sugli sviluppi di un cross dalla corsia opposta di Harry Kane. Ma ...

