Premier League 2020/2021, debacle Manchester City: il Leicester espugna l’Etihad per 2-5 (Di domenica 27 settembre 2020) Tre vittorie su tre per il Leicester, che continua a volare agganciando in testa alla classifica l’altra sorpresa di inizio stagione, l’Everton di Ancelotti. Una grandiosa vittoria quella del terzo turno per gli uomini di Rodgers, che hanno espugnato il campo del Manchester City per 5-2 in occasione della terza giornata di Premier League 2020/2021. Le Foxes hanno risposta a uno svantaggio subito dopo appena 4 minuti: gran goal di Mahrez, tiro di controbalzo finito all’incrocio su cui Schmeichel nulla ha potuto. Due rigori di Vardy hanno messo al tappeto il Manchester City, con in mezzo un grandioso goal di tacco che non ha dato scampo ad Ederson. Prova corale da incorniciare per il ... Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Tre vittorie su tre per il, che continua a volare agganciando in testa alla classifica l’altra sorpresa di inizio stagione, l’Everton di Ancelotti. Una grandiosa vittoria quella del terzo turno per gli uomini di Rodgers, che hannoto il campo delper 5-2 in occasione della terza giornata di. Le Foxes hanno risposta a uno svantaggio subito dopo appena 4 minuti: gran goal di Mahrez, tiro di controbalzo finito all’incrocio su cui Schmeichel nulla ha potuto. Due rigori di Vardy hanno messo al tappeto il, con in mezzo un grandioso goal di tacco che non ha dato scampo ad Ederson. Prova corale da incorniciare per il ...

brfootball : 2x La Liga 2x Spanish Super Cup 1x Copa del Rey 2x Portuguese League 1x Portuguese Cup 1x Portuguese League Cup 1x… - OfficialASRoma : In bocca al lupo per la nuova avventura in Premier League, @cengizunder ?? #ASRoma - Jon4Carratt0 : Cosa linda la Premier League. - sportface2016 : #PremierLeague Figuraccia Manchester City: il Leicester espugna l'Etihad per 2-5 - danisailor7 : RT @BritishFootball: Jamie Vardy ha segnato 5 gol in 3 giornate. È a quota 108 in Premier League (in 214 presenze). A -5 gol dalla Top20 di… -