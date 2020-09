Pioli "Milan deve continuare percorso di crescita" (Di domenica 27 settembre 2020) ANSA, - CROTONE, 27 SET - "E' stata una partita difficile, complicata. I ragazzi stanno giocando spesso, siamo a inizio stagione è impensabile mantenere sempre i ritmi alti. Abbiamo gestito bene la ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 27 settembre 2020) ANSA, - CROTONE, 27 SET - "E' stata una partita difficile, complicata. I ragazzi stanno giocando spesso, siamo a inizio stagione è impensabile mantenere sempre i ritmi alti. Abbiamo gestito bene la ...

AntoVitiello : Il #Milan vince anche a #Crotone (4su4 da inizio stagione), ma è la brutta notizia dell’infortunio di #Rebic a preo… - DiMarzio : #Milan | Le parole di #Pioli dopo la vittoria contro il #Crotone - acmilan : 'We are #ACMilan, we have to be ambitious' Coach Pioli's message ahead of our season opener is now on the app ????… - sportli26181512 : Pioli: 'Il Milan deve continuare il percorso di crescita': (ANSA) - CROTONE, 27 SET - 'E' stata una partita diffici… - zazoomblog : Crotone-Milan Pioli soddisfatto: Lobiettivo è giocare bene e vincere - #Crotone-Milan #Pioli #soddisfatto: -