Perugia, immigrati all’Eurospin armati di coltello e con il volto coperto dalle mascherine (Di domenica 27 settembre 2020) Momenti di grande paura a Perugia dove immigrati marocchini hanno fatto irruzione in un supermercato Eurospin. Avevano il volto coperto dalle mascherine e come arma avevano i coltelli. I carabinieri sono riusciti ad arrestare uno di loro, un 52enne marocchino disoccupato e con precedenti. L’hanno preso in flagranza e ora deve rispondere di rapina in concorso. La rapina al supermercato Eurospin Il tutto è avvenuto in piena serata, intorno alle ore 20. Due individui che, come detto, avevano nascosto il volto con le mascherine, sono entrati nel supermercato Eurospin di via Settevalli. Sotto la minaccia di coltelli, si erano fatti consegnare 1.500 euro circa, per poi allontanarsi a bordo di un’autovettura, guidata dal ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 27 settembre 2020) Momenti di grande paura adovemarocchini hanno fatto irruzione in un supermercato Eurospin. Avevano ile come arma avevano i coltelli. I carabinieri sono riusciti ad arrestare uno di loro, un 52enne marocchino disoccupato e con precedenti. L’hanno preso in flagranza e ora deve rispondere di rapina in concorso. La rapina al supermercato Eurospin Il tutto è avvenuto in piena serata, intorno alle ore 20. Due individui che, come detto, avevano nascosto ilcon le, sono entrati nel supermercato Eurospin di via Settevalli. Sotto la minaccia di coltelli, si erano fatti consegnare 1.500 euro circa, per poi allontanarsi a bordo di un’autovettura, guidata dal ...

