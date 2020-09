Perché succede solo da me? Mara Venier | una gaffe clamorosa con la Mastronardi | le suggeriscono il nome sbagliato

(Di domenica 27 settembre 2020) “; da me è sempre così? Quando andate negli altri programmi è così?”.ironizza sullarealizzata a Domenica In con la compartecipazione di Alessandra, colpevole di averle dato un suggerimento. Tutto è accaduto quando è andato in onda un videomessaggio di saluto da parte di Iginio Massari e della figlia. “Li saluto”, ha detto la, che poi ha aggiunto: “Com'è che si chiama la figlia? Isabella?”. Laha confermato, ma così facendo ha indotto l'errore la conduttrice che è stata poi corretta: “Non si chiama così, il suoè Deborah”. Grandi risate e ...

RenatoMaiaron : Andrea Scanzi - Il fascismo e gli italiani (Ennio... | Facebook - Polarquest2018 : RT @club_dante: Oggi su @domanigiornale un mio articolo sul perché noi sapiens non prendiamo abbastanza sul serio la #crisiclimatica #Cambi… - gazz_rossonera : Suarez, perché la Juventus si è tirata indietro all’improvviso? Indagini… - mcaratozzolo58 : RT @MarioBrozzi: Bongiorno der Signore Gente che pensate! Facce caso pe quelli che più ami -che n’der core perciò porti de fatto- benanche… - ChocoCrypto : RT @FoodChainIT: Garantire #tracciabilità e #rintracciabilità di prodotto e possibilità di consultare i passaggi di filiera in pochi istant… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché succede

ilGiornale.it

Coronavirus: “Why Italy first?”, ovvero “Perché l’Italia per prima? Non è solo una domanda che ci facciamo da molto tempo, ma anche il titolo di uno studio scientifico condotto dalle Università di Bar ...Il direttivo del CLUB AMISSI Biancoscudati riunitosi per l’occasione dell’inizio del campionato, comunica che non sarà presente allo stadio per seguire le sorti del nostro Padova in quanto non ritiene ...