Pensioni | Renzi | ' con abolizione quota 100 si volta pagina'

(Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Ieri Conte ha detto una cosa importantissima, ha detto basta100, basta cioè questa misura demagogica, populista, che proprio i Cinquestelle, insieme a Salvini, avevano voluto nel governo gialloverde. Si. Noi abbiamo lottato per questo, perché lesono un argomento serio, delicato, non possono essere oggetto di spot populisti. Aver portato a casa la cancellazione di100 è un passo in avanti". Così Matteo, in un video su Twitter.