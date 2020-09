“Pensavo che sarei morta ma sono un supereroe”. Soli oggi la famosissima attrice a verissimo racconta della lotta contro il COVID-19 (Di domenica 27 settembre 2020) «Mi sono ammalata a febbraio mentre ero in tournée – spiega -. Fisicamente sto bene, psicologicamente sono fragilina. Ero in teatro con Le Signorine. Pensavo di avere l’influenza, ma avevo tutte le mattine la febbre a 38-39. Ero stata a Cremona. sono tornata a Roma e il medico di base ha chiamato lo Spallanzani. sono venuti con l’ambulanza due omaccioni vestiti di bianco. Mi sono sentita in arresto. Io protestavo perché ero stupida, non capivo perché dovevo essere ricoverata per un’influenza. sono stata ricoverata 16 giorni, dal secondo giorno respiravo male. Ho avuto tutti i giorni la maschera, ero in subintensiva. La stessa cura per i malati di Aids. Mi hanno fatto una tac e avevo una ... Leggi su howtodofor (Di domenica 27 settembre 2020) «Miammalata a febbraio mentre ero in tournée – spiega -. Fisicamente sto bene, psicologicamentefragilina. Ero in teatro con Le Signorine. Pensavo di avere l’influenza, ma avevo tutte le mattine la febbre a 38-39. Ero stata a Cremona.tornata a Roma e il medico di base ha chiamato lo Spallanzani.venuti con l’ambulanza due omaccioni vestiti di bianco. Misentita in arresto. Io protestavo perché ero stupida, non capivo perché dovevo essere ricoverata per un’influenza.stata ricoverata 16 giorni, dal secondo giorno respiravo male. Ho avuto tutti i giorni la maschera, ero in subintensiva. La stessa cura per i malati di Aids. Mi hanno fatto una tac e avevo una ...

