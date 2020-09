Pd | nuovo esecutivo | la nota di Carmine Valentino

Leggi su anteprima24

(Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCome anticipato questa mattina dalla nostra testata,resta segretario fino al prossimo congresso. Ecco ladel politico saticulano: “Profondamente consapevole di quanto accaduto, avverto il peso di una scelta tesa a preservare l’agibilità politica del Partito all’alba di una stagione di straordinaria importanza – fuor di retorica – per Benevento ed il Sannio.Avviare una fase congressuale i cui tempi finirebbero per coincidere e sovrapporsi con le prossime sessioni elettorali sarebbe imprudente.Non posso e non voglio assumermi questa responsabilità nei confronti del Partito, negli stessi giorni in cui gli Elettori Sanniti lo hanno premiato con il primato assoluto nella nostra Provincia.Il prestigioso risultato elettorale conseguito il 20 e ...