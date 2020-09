Patto Cina-Vaticano | ora il Papa evita d’incontrare Pompeo

Leggi su it.insideover

(Di domenica 27 settembre 2020) Il multilateralismo diplomatico non è in discussione, dunque Jorge Mario Bergoglio non terrà alcun summit con il segretario di Stato americano Mike, che in questi giorni si trova a Roma. La notizia del mancato incontro tra le due autorità potrebbe essere interpretata così: sulla base delle opposte posizione geopolitiche. La gestione Trump è jnfatti, …, ora ild’incontrareInsideOver.