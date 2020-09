Parma | Liverani | “Sarà una stagione complicata per tutti Dobbiamo giocare un calcio offensivo”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 27 settembre 2020) Domani sarà già tempo di derby emiliano, ildi Fabioe il Bologna di Mihajlovic si sfideranno con la stessa fame di punti dopo le rispettive sconfitte della prima giornata. Proprio il tecnico dei ducali oggi ha preso la parola in conferenza stampa per presentare la partita di domani sara al Tardini.caption id="attachment 844187" align="alignnone" width="594" Fabio(getty images)/caption"Domani si sfideranno due squadre che hanno voglia di fare punti dopo le sconfitte della prima giornata, sarà una partita difficile come tutto il campionato".DOVE MIGLIORARE - "La nostra idea deve essere quella diunoffensivo, la nostra crescita dovrà essere di squadra. Serve concentrazione, in ogni partita ci sono delle difficoltà diversa e ...