Parma, Liverani: «Bologna? Vogliamo fare bene. Gervinho gioca» (Di domenica 27 settembre 2020) Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna: le dichiarazioni del tecnico del Parma Fabio Liverani, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna. Bologna – «Siamo due squadre che arrivano da una sconfitta, c’è voglia di ripartire di fare sicuramente meglio sotto il profilo del risultato. Mi aspetto una partita difficile, come il campionato italiano. Mi aspetto sempre delle difficoltà ma anche un po’ di progresso da parte della squadra. Vedremo che tipo di partita uscirà». MIGLIORAMENTI – «Mi aspetto sempre una crescita collettiva, sull’interpretazione della partita, sull’idea di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 settembre 2020) Fabioha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il: le dichiarazioni del tecnico delFabio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il– «Siamo due squadre che arrivano da una sconfitta, c’è voglia di ripartire disicuramente meglio sotto il profilo del risultato. Mi aspetto una partita difficile, come il campionato italiano. Mi aspetto sempre delle difficoltà ma anche un po’ di progresso da parte della squadra. Vedremo che tipo di partita uscirà». MIGLIORAMENTI – «Mi aspetto sempre una crescita collettiva, sull’interpretazione della partita, sull’idea di ...

sportli26181512 : #Parma, Liverani: 'Ripartiamo, mi aspetto una crescita': Il tecnico gialloblù alla vigilia del derby con il Bologna… - parmapress_24 : Parma, verso Bologna out Inglese. Liverani rinuncia anche a Kurtic - - sportface2016 : #BolognaParma | Le parole di #Liverani alla vigilia - sportparma : Liverani: «Difficoltà in attacco, ma voglio vedere progressi» - CronacheTweet : #Inglese non giocherà #BolognaParma -