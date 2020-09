Paris Fashion Week, tutto ciò che c’è da sapere (Di domenica 27 settembre 2020) Nonostante l’emergenza sanitaria, che in Francia ha purtroppo visto i contagi risalire vertiginosamente, dando un’occhiata al programma della prossima Paris Fashion Week – dal 28 settembre al 6 ottobre – si ha quasi l’impressione che per questa stagione tutto sia tornato quasi alla normalità. Dopo l’ultima edizione, esclusivamente digitale, quella appena svelata dalla Fédération de la Haute Couture et de la Mode vede infatti una lineup completa di ben 88 brand, 20 dei quali presenteranno la nuova collezione Primavera/Estate 2021 con un evento fisico. Leggi su vanityfair (Di domenica 27 settembre 2020) Nonostante l’emergenza sanitaria, che in Francia ha purtroppo visto i contagi risalire vertiginosamente, dando un’occhiata al programma della prossima Paris Fashion Week – dal 28 settembre al 6 ottobre – si ha quasi l’impressione che per questa stagione tutto sia tornato quasi alla normalità. Dopo l’ultima edizione, esclusivamente digitale, quella appena svelata dalla Fédération de la Haute Couture et de la Mode vede infatti una lineup completa di ben 88 brand, 20 dei quali presenteranno la nuova collezione Primavera/Estate 2021 con un evento fisico.

Con ben 20 eventi fisici, la settimana della moda nella Ville Lumière sembra - quasi - essere tornata alla normalità: ecco il calendario completo e le novità in arrivo Nonostante l’emergenza sanitaria ...

Dior sfila per la prima volta in diretta su TikTok

In un mondo tutto nuovo e dinamico come quello della moda del post quarantena, c'è chi va oltre Instagram e Facebook e decide di portare la diretta della sfilata della collezione primavera-estate 2021 ...

