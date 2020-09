Ottobre 2020 dall’Inverno al CALDO – ROVENTE. Probabilità. Centri Meteo (Di domenica 27 settembre 2020) I Centri Meteo che distribuiscono proiezioni a lunghissimo termine prospettano una prima parte di Ottobre con caratteristiche esageratamente perturbate, con frequenti incursioni di aria fresca dal Nord Atlantico, direttamente dalla Groenlandia. Addirittura, si parla di Inverno precoce. Potremmo dire che la primissima parte di Ottobre potrebbe avere similitudini quasi da inizio inverno. Cadrà la neve sui monti, ci sarà tanto vento, pioverà spesso. Insomma, niente CALDO ROVENTE all’orizzonte, così sembrerebbe. Osservando con più accuratezza le elaborazioni del centro Meteo europeo e di quello americano, vediamo una strana tendenza che sempre più potrebbe prendere piega dalla seconda decade del mese. ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 27 settembre 2020) Iche distribuiscono proiezioni a lunghissimo termine prospettano una prima parte dicon caratteristiche esageratamente perturbate, con frequenti incursioni di aria fresca dal Nord Atlantico, direttamente dalla Groenlandia. Addirittura, si parla di Inverno precoce. Potremmo dire che la primissima parte dipotrebbe avere similitudini quasi da inizio inverno. Cadrà la neve sui monti, ci sarà tanto vento, pioverà spesso. Insomma, nienteall’orizzonte, così sembrerebbe. Osservando con più accuratezza le elaborazioni del centroeuropeo e di quello americano, vediamo una strana tendenza che sempre più potrebbe prendere piega dalla seconda decade del mese. ...

Ultime Notizie dalla rete : Ottobre 2020 Ottobre 2020 super ROVENTE. La probabilità da non sottovalutare. I Centri Meteo Meteo Giornale Prossima giornata Serie A: orari, tv, programma, streaming Sky e DAZN (2-4 ottobre)

La terza giornata della Serie A 2020-2021 di calcio si giocherà tra venerdì 2 e domenica 4 ottobre. Si inizia venerdì 2 con una gara alle 20.45, seguite, sabato 3, da tre incontri, uno alle 15.00, uno ...

La Race For The Cure di Komen italia a Matera: positivo il primo bilancio

A Matera oltre ai punti Komen in piazza, anche laboratori di artigianato artistico in collaborazione con Cna Basilicata e le passeggiate del benessere in sinergia con il Centro benessere Light. Inoltr ...

