Oltre 20 chili di eroina in appartamento | arrestato operaio incensurato

Milano, 27 settembre 2020 - Un operaio incensurato di 48 anni, albanese residente a Bergamo, è stato arrestato per detenzione di droga, dopo che in un appartamento di cui aveva le chiavi in via

Trovati anche 2,5 kg di sostanza da taglio, materiale per il confezionamento, presse e cinquemila euro in contanti ...

