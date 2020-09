Olimpiadi, Bach critica la bozza di riforma dello sport. Spadafora: “Offende l’Italia e i suoi atleti” (Di domenica 27 settembre 2020) ROMA – “È ridicolo sostenere che la riforma possa incidere sulla preparazione degli atleti italiani e sulle loro possibilità di vittoria a Tokyo, una frase che offende l’Italia e i suoi grandi atleti. Chiederò conto a Bach di queste sue parole e di tutte le sue dichiarazioni in una lettera che gli invierò domani stesso”. Così il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, rispondendo alle dichiarazioni del presidente del Comitato Olimpico Internazionale, secondo il quale il Testo unico di riforma dello Sport incide sul cammino dell’Italia verso i Giochi Olimpici di Tokyo e sul numero di medaglie che potrebbe conquistare. Secondo Bach, poi, il Coni “con questa legge non è conforme alla Carta Olimpica“. Leggi su dire (Di domenica 27 settembre 2020) ROMA – “È ridicolo sostenere che la riforma possa incidere sulla preparazione degli atleti italiani e sulle loro possibilità di vittoria a Tokyo, una frase che offende l’Italia e i suoi grandi atleti. Chiederò conto a Bach di queste sue parole e di tutte le sue dichiarazioni in una lettera che gli invierò domani stesso”. Così il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, rispondendo alle dichiarazioni del presidente del Comitato Olimpico Internazionale, secondo il quale il Testo unico di riforma dello Sport incide sul cammino dell’Italia verso i Giochi Olimpici di Tokyo e sul numero di medaglie che potrebbe conquistare. Secondo Bach, poi, il Coni “con questa legge non è conforme alla Carta Olimpica“.

