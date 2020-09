Obbligo mascherina anche all’aperto: ecco chi ha adottato la misura (Di domenica 27 settembre 2020) Oggi la Campania registra il numero più alto di contagi. A causa dell’aumento dei positivi, il governatore De Luca ha firmato un’ordinanza valida fino al 4 ottobre che prevede l’utilizzo della mascherina anche all’aperto. Un provvedimento simile è stato adottato anche in Calabria, a Genova, Foggia e Formia. L’Italia registra una costante crescita di contagi … L'articolo Obbligo mascherina anche all’aperto: ecco chi ha adottato la misura proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 27 settembre 2020) Oggi la Campania registra il numero più alto di contagi. A causa dell’aumento dei positivi, il governatore De Luca ha firmato un’ordinanza valida fino al 4 ottobre che prevede l’utilizzo dellaall’aperto. Un provvedimento simile è statoin Calabria, a Genova, Foggia e Formia. L’Italia registra una costante crescita di contagi … L'articoloall’aperto:chi halaproviene da www.meteoweek.com.

Il governatore della Campania De Luca ha firmato un'ordinanza valida fino al 4 ottobre. Provvedimento simile anche in Calabria, a Genova, Foggia e Formia.

Nel Reggiano altri 14 positivi al Coronavirus

Nessun altro contagiato, la classe del Chierici resta in isolamento fino all’1 ottobre. Una vittima a Ferrara: aveva 75 anni ...

