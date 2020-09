Nuova allerta meteo | ancora piogge e venti sull' Italia

(Di domenica 27 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 27 SET - La perturbazione che sta interessando l'continuerà anche nelle prossime ore a far sentire i suoi effetti con, temporali eforti su buona parte del paese. ...

Agenzia_Ansa : Scatta una nuova allerta #meteo piogge e venti al Centrosud #maltempo Dipartimento Protezione Civile - Agenzia_Ansa : #Maltempo, ancora piogge e venti sull'Italia #meteo #ANSA - GazzettaDelSud : Nuova ondata di #maltempo in arrivo, allerta #meteo arancione sulla #Calabria settentrionale - InMeteo : NEWS: Protezione Civile: nuova allerta meteo, ancora forte maltempo Lunedì 28 Settembre - max70gub : RT @ultimenotizie: Nuova allerta meteo: dalla serata di oggi precipitazioni diffuse su Emilia-Romagna e Veneto. Venti di burrasca su Abruzz… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova allerta

Allerta meteo: domani, lunedì 28 settembre, scuole chiuse per maltempo a Napoli e in Provincia. Dopo l'annuncio del sindaco del capoluogo partenopeo ...(ANSA) – ROMA, 27 SET – La perturbazione che sta interessando l’Italia continuerà anche nelle prossime ore a far sentire i suoi effetti con piogge, temporali e venti forti ...