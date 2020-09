Nicoletta Mantovani | chi è | età | carriera | curiosità | malattia | matrimonio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 27 settembre 2020) Live- Non è la D’Urso torna in prima serata su Canale 5 oggi, domenica 27 settembre 2020. A partire dalle ore 21.25 in diretta televisiva il programma condotto da Barbara d’Urso con la partecipazione di numerosi ospiti. Tra i protagonistiche mostrerà le immagini inedite del suo. Conosciamola meglio…: chi è, età,è nata a Bologna il 23 novembre del 1969. Ha studiato all’università scienze naturali, ma successivamente ha deciso di dedicarsi al mondo del cinema. Il padre diera un grande amico e collaboratore di Luciano Pavarotti, e fu proprio grazie a lui, che i ...