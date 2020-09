Neve fuori stagione sul Monte Amiata, 15 cm di manco bianco sulla vetta [FOTO] (Di domenica 27 settembre 2020) Neve fuori stagione oggi, 27 settembre, sul Monte Amiata: un manto di circa 15 cm ricopre la vetta. Nella notte la temperatura al di sotto della media stagionale ha portato ad una nevicata insolita. Non si registrano disagi per un fenomeno che non si registrava osservava nell’area da parecchi anni.L'articolo Neve fuori stagione sul Monte Amiata, 15 cm di manco bianco sulla vetta FOTO Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 27 settembre 2020)oggi, 27 settembre, sul: un manto di circa 15 cm ricopre la. Nella notte la temperatura al di sotto della media stagionale ha portato ad una nevicata insolita. Non si registrano disagi per un fenomeno che non si registrava osservava nell’area da parecchi anni.L'articolosul, 15 cm diMeteo Web.

Ultime Notizie dalla rete : Neve fuori Neve fuori stagione sul Monte Amiata, 15 cm di manco bianco sulla vetta [FOTO] Meteo Web Maltempo, torna l’allerta grandine

Dai 28-30 gradi di una settimana fa ai 13 di ieri a Roma. Dalle spiagge affollate nell’ultimo fine settimana della stagione estiva alle mareggiate che hanno mangiato altri pezzi di arenile fra Ostia, ...

M5s, così cambieranno le regole del voto su Rousseau per mettere fuori gioco Di Battista

Quindi si torna alla casella di partenza: ci vuole un voto a maggioranza sulla Piattaforma Rousseau e non è una cosa così semplice e scontata. Sempre che si votasse l’elezione di un solo capo politico ...

